Нетрезвый пассажир рейса Москва - Доха устроил дебош на борту самолета

ДОХА, 27 марта. /ТАСС/. Пассажир рейса номер QR 224 авиакомпании Qatar Airways, направлявшегося в Катар из Москвы, устроил дебош на борту самолета, передает корреспондент ТАСС. Как сообщил ТАСС один из сотрудников авиакомпании, пассажира планируется передать сотрудникам полиции.

Самолет приземлился в Дохе около 15:00 мск. Подвыпивший пассажир нецензурно выражался по-русски, ходил по салону во время посадки и ругался с персоналом и другими пассажирами.

Бортпроводники пытались усадить буйного пассажира, однако в итоге пришлось надеть на него наручники. После посадки один из сотрудников авиакомпании сообщил ТАСС, что в связи с инцидентом будет вызвана охрана и полиция.