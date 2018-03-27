Суд принял жалобу экс-губернатора Брянской области Денина на отказ в УДО

БРЯНСК, 27 марта. /ТАСС/. Брянский областной суд удовлетворил апелляцию экс-губернатора Николая Денина на решение Клинцовского горсуда об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО), дело отправили на новое рассмотрение, сообщили ТАСС во вторник в прокуратуре региона.

В 2014 году Денина отстранили от должности губернатора Брянской области в связи с утратой доверия. Установлено, что экс-губернатор дал указание выделить из бюджета региона 21,8 млн рублей птицефабрике, директором которой он был ранее, а часть акций предприятия принадлежала родственникам Денина. В ноябре 2015 года его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к четырем годам лишения свободы. С мая того же года бывший чиновник находился под домашним арестом.

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу экс-губернатора Брянской области Денина на решение Клинцовского горсуда, который в январе нынешнего года отказал Денину в УДО. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд предыдущей инстанции", - сообщили в областной прокуратуре, добавив, что прокуратура не возражала против удовлетворения ходатайства.

Ранее суд города Клинцы, где отбывал наказание экс-губернатор, дважды отказывал Денину в УДО. Ключевым фактором для вынесения отказа стал непогашенный долг по иску, согласно которому он должен возместить в бюджет Брянской области выделенную птицефабрике сумму. Представители Денина перечисляли деньги частями, полностью рассчитавшись перед слушаниями в областном суде.

Причиной первого отказа были и взыскания - Денина заметили в колонии разговаривающим по мобильному телефону. Также в прессе публиковали фотографии, сделанные в колонии на камеру мобильного телефона, где он запечатлен вместе с бывшим мэром Брянска Сергеем Смирновым, отбывающим наказание в этой же колонии за превышение полномочий. Полностью срок Денина должен истечь в первой половине 2019 года.