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Суд продлил до трех суток задержание арендатора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Происшествия
27 марта, 16:05 дата обновления: 27 марта, 16:15 UTC+3

Ранее срок задержания продлили техническому директору компании-собственника Георгию Соболеву

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова во вторник продлил до трех суток срок задержания второму фигуранту по делу о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" - арендатору помещения, где начался пожар, Надежде Судденок, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Продлить срок задержания Судденок Надежды Васильевны на срок не более 72 часов", - сказал судья.

Ей предъявили обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее суд продлил срок задержания другому фигуранту дела о гибели людей на пожаре в "Зимней вишне" - техническому директору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгию Соболеву.

Во вторник в суд были поданы материалы в отношении четырех задержанных по делу о гибели людей на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Ранее СК сообщал о задержании пяти человек. Среди них технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре, по предварительным данным, отключил систему оповещения.

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