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Суд приговорил к четырем годам заключения управляющую филиалом оренбургского банка

Происшествия
27 марта, 16:26 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 27, марта. /ТАСС

Женщину признали виновной в хищении со счетов клиентов 16 млн рублей

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ОРЕНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Управляющую филиала одного из оренбургских банков, похитившую со счетов клиентов 16 млн рублей, приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Оренбургу, ее признали виновной по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летней бывшей управляющей Оренбургским филиалом одного из банков", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с марта 2013 по февраль 2014 года, имея доступ к информации о состоянии счетов клиентов банка, подсудимая похитила и обналичила более 16 млн рублей.

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