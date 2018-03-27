Суд приговорил к четырем годам заключения управляющую филиалом оренбургского банка

ОРЕНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Управляющую филиала одного из оренбургских банков, похитившую со счетов клиентов 16 млн рублей, приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Оренбургу, ее признали виновной по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летней бывшей управляющей Оренбургским филиалом одного из банков", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с марта 2013 по февраль 2014 года, имея доступ к информации о состоянии счетов клиентов банка, подсудимая похитила и обналичила более 16 млн рублей.