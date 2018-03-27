Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог

Происшествия
27 марта, 16:30 UTC+3 КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Надежда Судденок заявила, что инструктор детского аттракциона "услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Арендатор ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Надежда Судденок, обвиняемая по делу о гибели 64 человек, уверена, что причиной пожара стал поджог. Об этом она сообщила во вторник журналистам в суде.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"У меня есть версия, я уверена в том, что так и случилось. Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, - инструктор детского аттракциона - она услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог. В последний месяц мы стали жестко отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, это была большая группировка, мы отбирали у них карты", - сказала она.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур, в городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
3
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Дни траура в России. Досье
6
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
7
СК получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама