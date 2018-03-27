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Лавров заявил о необходимости сделать все, чтобы кемеровская трагедия не повторилась

Происшествия
27 марта, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Глава МИД также подчеркнул, что Владимир Путин лично занимается организацией всех необходимых работ по оказанию содействия семьям, которые потеряли своих родных

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Нужно принять все меры, чтобы трагедия подобная той, которая произошла 25 марта в Кемерове, никогда не повторилась. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим киргизским коллегой Эрланом Абдылдаевым. Текст его вступительной речи размещен на сайте МИД РФ.

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"Действительно, это трагедия. Президент России Владимир Путин лично занимается организацией всех необходимых работ по оказанию содействия семьям, которые потеряли своих родных, и обеспечению дополнительных мер, которые позволят не допустить повторения подобных случаев", - подчеркнул Лавров.

Он также сообщил, что на встрече обсуждалось сотрудничество РФ и Киргизии как на двухсторонней основе, так и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в других международных структурах.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура. Ранее траур был объявлен в Кемерове - с 27 по 29 марта в городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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