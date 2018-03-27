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Суд продлил до трех суток задержание еще двум фигурантам дела о пожаре в Кемерове

Происшествия
27 марта, 17:05 UTC+3 КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Жертвами трагедии стали 64 человека

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова во вторник продлил до трех суток срок задержания третьему фигуранту по делу о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" - главе компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Суд постановил продлить срок задержания Полозиненко на срок не более 72 часов", - сказал судья Евгений Рыбников.

Аналогичное решение на другом судебном заседании вынесли в отношении четвертого задержанного - электромонтера "Системного интегратора" Александра Никитина.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур, в городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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