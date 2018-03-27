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Суд отказался возвращать дело о гибели детей на Сямозере на дорасследование

Происшествия
27 марта, 17:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 27, марта. /ТАСС

Адвокат Наталья Степанова, представляющая интересы потерпевших, сообщила, что рассмотрение дела по существу назначено на 3 апреля

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ПЕТРОЗАВОДСК, 27 марта. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд отказался возвращать на дорасследование уголовное дело о гибели детей на озере Сямозеро в июне 2016 года. Об этом во вторник ТАСС сообщила адвокат Наталья Степанова, которая представляет интересы потерпевших.

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"В ходе предварительного слушания суд рассмотрел ходатайство директора лагеря Елены Решетовой о возвращение дела на дорасследование. Суд отказал в его удовлетворении. Рассмотрение дела по существу назначено на 3 апреля", - сказала Наталья Степанова.

Ранее сообщалось, что в суд направлено уголовное дело в отношении директора ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, начальника лагеря Вадима Виноградова, бывших инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко, а также и. о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович. В зависимости от роли каждого, представители лагеря обвиняются по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", а сотрудники регионального Роспотребнадзора - по ст. 293 УК РФ "Халатность".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. Одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера.

Следствие считает, что Коваленко и Котович были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

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