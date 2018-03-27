Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: очаг пожара в торговом центре в Кемерове находился в игровом комплексе

Происшествия
27 марта, 17:19 UTC+3

Возгорание произошло в районе бассейна с поролоновыми кубиками

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Очаг пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека, находился в игровом комплексе на четвертом этаже здания. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Пожар возник в игровом комплексе, в месте расположения бассейна с поролоновыми кубиками", - сказал собеседник агентства. Из-за этого практически сразу возникло сильное задымление, дым с продуктами горения заполнил помещения на четвертом этаже в течение минуты.

"Так как система общеобменной вентиляции не отключалась, это способствовало интенсивному развитию пожара", - сказал источник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
3
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
4
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
5
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
6
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами
7
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама