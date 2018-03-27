Источник: очаг пожара в торговом центре в Кемерове находился в игровом комплексе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Очаг пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека, находился в игровом комплексе на четвертом этаже здания. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Пожар возник в игровом комплексе, в месте расположения бассейна с поролоновыми кубиками", - сказал собеседник агентства. Из-за этого практически сразу возникло сильное задымление, дым с продуктами горения заполнил помещения на четвертом этаже в течение минуты.

"Так как система общеобменной вентиляции не отключалась, это способствовало интенсивному развитию пожара", - сказал источник.