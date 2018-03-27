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В ДТП с маршрутным автобусом в Рязани пострадали 10 человек

Происшествия
27 марта, 18:16 UTC+3

Среди пострадавших - трое детей, их доставили в областную клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой

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РЯЗАНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Маршрутный автобус врезался в металлическое ограждение в Рязани, в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения Рязанской области.

"Во вторник, 27 марта, на городскую станцию скорой медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вблизи путепровода, соединяющего Московское шоссе и поселок Приокский в Рязани. По предварительным данным, пассажирская маршрутка №73 врезалась в металлическое ограждение на перекрестке. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили ссадины, ушибы и травмы средней степени тяжести. По данным областного минздрава, пациентам проводят амбулаторное обследование, после которого их отпустят домой. "Дети были доставлены в областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой, взрослые пациенты - в травмцентр при городской поликлинике №2 и областную клиническую больницу", - уточняется в сообщении.

По информации ГУ МВД России по Рязанской области, предварительно, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Дорожное движение на месте ДТП не перекрывалось.

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