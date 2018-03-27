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Глава СПЧ: расследование трагедии в Кемерове должно выявить виновных, а не виноватых

Происшествия
27 марта, 18:56 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 27, марта. /ТАСС

Михаил Федотов подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации в дальнейшем

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МАЙКОП, 27 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил мнение, что необходимо тщательно разобраться в причинах трагедии в Кемерове и найти виновных, не назначая виноватых.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Я не сомневаюсь, что виновные будут выявлены и наказаны. Главное, как сказал [президент РФ] Владимир Путин, не назначать виноватых. Следствие должно тщательно провести расследование, найти виновных, суд определит наказание, а для всех нас трагедия, конечно, будет уроком. Мы должны сделать все возможное, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации", - сказал Федотов во вторник во время визита в Адыгею, куда он прибыл для ознакомления с ходом реализации ранее данных СПЧ руководству республики рекомендаций в рамках своей поездки в Краснодарский край.

Как прокомментировали в пресс-службе главы Адыгеи, в ходе беседы с главой республики Муратом Кумпиловым глава СПЧ поинтересовался, какие в Адыгее принимаются меры для усиления пожарной безопасности. По словам Кумпилова, во всех социальных и торгово-развлекательных объектах региона ведется мониторинг, прокуратура проведет проверки.

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Адыгея Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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