Самолет авиакомпании "Победа" незапланированно сел в Волгограде из-за курильщика

ВОЛГОГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа" был вынужден совершить посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе авиакомпании.

"Закурил пассажир на рейсе, сели в Волгограде. Сейчас будем считать убытки", - сказала представитель авиакомпании.

По данным собеседницы агентства, рейс следовал из столичного аэропорта Внуково в Магас.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, пассажир привлечен к административной ответственности.

"Сотрудники транспортной полиции были вызваны к борту воздушного суда следовавшего рейсом "Москва Внуково - Магас", совершившего экстренную посадку в аэропорту Волгограда. По прибытии наряда полиции было установлено, что командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру, … который курил в туалете во время полета. Нарушитель снят... с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы аэропорта Волгограда, самолет вылетел далее по маршруту в 14:44 (мск).