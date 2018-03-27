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СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове

Происшествия
27 марта, 20:33 дата обновления: 27 марта, 20:51 UTC+3

По данным официального представителя СК Светланы Петренко, Евгений Вольнов имеет иностранное гражданство

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следователи дадут оценку действиям пранкера (телефонного хулигана), сообщившего ложные данные о количестве погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, пранкер сообщал ложные данные с целью дестабилизации ситуации в регионе.

"Пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре", - сообщила Петренко.

Она добавила, что пранкер имеет гражданство иностранного государства, по данным СМИ он украинец.

Ранее в соцсетях появились записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.

"Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово", - добавила представитель СК.

По словам Петренко, сейчас обвинение предъявили уже пятерым задержанным. Следствие ходатайствует об их аресте.

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