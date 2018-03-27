Депутат городской думы Нижнего Новгорода задержан по подозрению в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Нижнего Новгорода, директора управления муниципальных кладбищ города Николая Ингликова. Его подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения "Управление муниципальных кладбищ г. Нижний Новгород" Николая Ингликова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). <…> Он задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 марта Ингликов получил взятку от посредника в размере 160 тыс. рублей за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий трудового договора смотрителя Ново-Сормовского кладбища в Нижнем Новгороде. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения и изберут меру пресечения, уточнили в ведомстве.