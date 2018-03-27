Ущерб от ураганного ветра в горном районе Ингушетии составил более 5 млн рублей

МАГАС, 27 марта. /ТАСС/. Более 5 млн рублей, по предварительной оценке специальной комиссии, составил ущерб от ураганного ветра в Джейрахском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что 24 марта сильный ветер снес крыши 40 домов и опорные столбы линий электропередачи в Джейрахском районе Ингушетии. По информации МЧС региона, в результате ЧП никто не пострадал.

"По предварительной оценке комиссии, созданной при администрации Джейрахского района, ущерб составил более 5 млн рублей. Поставил перед комиссией задачу продолжить работу по уточнению и окончательной оценке нанесенного ущерба для оказания соответствующей помощи", - цитирует пресс-служба слова премьера Руслана Гагиева.

По словам главы районной администрации Ахмеда Льянова, пострадали крыши около 80 домов, были оборваны провода около 40 линий электропередачи.

"Восстановительные работы уже на завершительном этапе, крыши почти всех частных домов отремонтированы. На социально-значимых объектах - таких, как школа, больница, работы уже начаты, думаю в течение нескольких дней мы все завершим. Дороги расчищены все коммуникации восстановлены", - рассказал Льянов.

24 марта на место ЧП прибыла правительственная комиссия региона во главе с первым вице-премьером. Владельцам пострадавших домов выделили листы шифера и лес для восстановительных работ.