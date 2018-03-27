Рейс Москва - Новосибирск в Домодедове прервал вылет из-за задымления в салоне

МОСКВА, 27 марта./ТАСС/. Аварийный выброс надувных трапов произошел у самолета рейса Москва - Новосибирск перед вылетом из аэропорта Домодедово, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Перед взлетом из аэропорта Домодедово на борту самолета рейсом Москва - Новосибирск произошло раскрытие надувных аварийных трапов", - сказал собеседник агентства.

Службы аэропорта оперативно прибыли на место происшествия. Для пассажиров подали автобус.

Из-за прерванного взлета Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) не функционирует вторая взлетно-посадочная полоса. Рейсы в полном объеме будут обслуживаться на ВПП-1, следует из сообщений аэропорта и Росавиации.

"По предварительной информации, в процессе разбега (самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" в один километр) экипаж сообщил о задымлении в салоне. Экипажем произведено торможение в пределах ВПП, аварийная высадка пассажиров завершена успешно (через надувные трапы),на борту [находились] семь членов экипажа, 129 пассажиров. Пострадавших нет", - сообщили в Росавиации.

Причиной прерванного взлета могло стать попадание антиобледенительной жидкости в систему кондиционирования, сообщили в пресс-службе S7.

"В связи с погодными условиями перед вылетом самолет обрабатывался противообледенительной жидкостью. Возможной причиной является попадание жидкости в систему кондиционирования", - отметили в компании.

"Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно. Авиакомпания подготовила резервное ВС для вылета в Новосибирск", - сообщили ТАСС в S7.

В пресс-службе уточнили, что взлет прервали из-за задымления в кабине пилотов.

Комиссия Росавиации занимается расследованием инцидента.