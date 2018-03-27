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Рейс Москва - Новосибирск в Домодедове прервал вылет из-за задымления в салоне

Происшествия
27 марта, 23:08 дата обновления: 27 марта, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 27 марта./ТАСС

В аэропорту сообщили, что из-за инцидента с самолетом временно не функционирует одна взлетно-посадочная полоса

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МОСКВА, 27 марта./ТАСС/. Аварийный выброс надувных трапов произошел у самолета рейса Москва - Новосибирск перед вылетом из аэропорта Домодедово, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Перед взлетом из аэропорта Домодедово на борту самолета рейсом Москва - Новосибирск произошло раскрытие надувных аварийных трапов", - сказал собеседник агентства.

Службы аэропорта оперативно прибыли на место происшествия. Для пассажиров подали автобус.

Из-за прерванного взлета Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) не функционирует вторая взлетно-посадочная полоса. Рейсы в полном объеме будут обслуживаться на ВПП-1, следует из сообщений аэропорта и Росавиации.

"По предварительной информации, в процессе разбега (самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" в один километр) экипаж сообщил о задымлении в салоне. Экипажем произведено торможение в пределах ВПП, аварийная высадка пассажиров завершена успешно (через надувные трапы),на борту [находились] семь членов экипажа, 129 пассажиров. Пострадавших нет", - сообщили в Росавиации.

Причиной прерванного взлета могло стать попадание антиобледенительной жидкости в систему кондиционирования, сообщили в пресс-службе S7.

"В связи с погодными условиями перед вылетом самолет обрабатывался противообледенительной жидкостью. Возможной причиной является попадание жидкости в систему кондиционирования", - отметили в компании.

"Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно. Авиакомпания подготовила резервное ВС для вылета в Новосибирск", - сообщили ТАСС в S7.

В пресс-службе уточнили, что взлет прервали из-за задымления в кабине пилотов. 

Комиссия Росавиации занимается расследованием инцидента.

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