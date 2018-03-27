СК проверит информацию о нарушении порядка пассажиром рейса Москва - Доха

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку появившейся в СМИ информации о нарушении пассажиром порядка на борту воздушного судна, вылетевшего из Москвы в Доху. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"В настоящее время следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что пассажир рейса Москва - Доха, который выглядел нетрезвым, стал нецензурно ругаться на стюардесс. После этого он стоял в проходе на коленях, несмотря на просьбы вернуться на место.

"Следственный комитет России и впредь продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна", - добавила Марковская.