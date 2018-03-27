Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверит информацию о нарушении порядка пассажиром рейса Москва - Доха

Происшествия
27 марта, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщали, что нетрезвый пассажир стал нецензурно ругаться на стюардесс и стоял в проходе на коленях, несмотря на просьбы вернуться на место

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку появившейся в СМИ информации о нарушении пассажиром порядка на борту воздушного судна, вылетевшего из Москвы в Доху. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"В настоящее время следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что пассажир рейса Москва - Доха, который выглядел нетрезвым, стал нецензурно ругаться на стюардесс. После этого он стоял в проходе на коленях, несмотря на просьбы вернуться на место.

"Следственный комитет России и впредь продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна", - добавила Марковская.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авиадебоширы в воздухе и на земле
Страны
Катар Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
3
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы
6
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама