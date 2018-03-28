В сгоревшем здании "Ленфильма" в Петербурге обнаружили обрушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. В сгоревшем 1 февраля здании "Ленфильма" на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге обнаружено обрушение. Как сообщили ТАСС в управлении МЧС по Петербургу, в результате инцидента никто не пострадал.

"Там старое обрушение, никто не пострадал", - сказали в ведомстве.

На фотографиях, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, видно, что у здания обрушилась стена.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в Красносельском районе Петербурга в здании склада, принадлежащего киностудии "Ленфильм", произошел пожар на площади около 800 кв м. В результате инцидента никто не пострадал. Помещение, где начался пожар, занимали арендаторы - станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки. Однако вблизи места пожара располагается помещение, где хранятся автомобили, которые используют при съемках. Как сообщала пресс-служба "Ленфильма", техника в результате инцидента не повреждена.