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Дело возбудили из-за задержек зарплат сотрудникам хабаровского "Агроэнерго"

Происшествия
28 марта, 4:52 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 28, марта. /ТАСС

На предприятии прошли обыски, допрашивали руководство, на имущество планируется наложить арест

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ХАБАРОВСК, 28 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Хабаровском крае возбудили уголовное дело из-за невыплаты 400 сотрудникам производителя свинины "Агроэнерго" зарплаты в размере более 24 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы") по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия в сумме свыше 24 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным следствия, деньги работникам "Агроэнерго" не выплачивались с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Зарплату ждут 400 сотрудников предприятия.

В сообщении отмечается, что на предприятии прошли обыски, допрашивали руководство, на имущество планируется наложить арест.

Предприятие "Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго" ранее принадлежало Дальневосточной энергетической компании (ДЭК, входит в холдинг "Русгидро"). В середине ноября 2017 года ДЭК продала предприятие компании "Велес" из Амурской области в связи с прекращением участия в непрофильных активах.

"Агроэнерго" выпускает мясную продукцию. По данным Минсельхоза Хабаровского края, у предприятия более 100 млн рублей долгов за газ, воду, электроэнергию, по налогам и сборам, а общие кредитные обязательства превышают 800 млн рублей. Из-за нехватки воды и по ряду других причин в последнее время на предприятии отмечается значительный падеж свиней.

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