В Якутии осудили создателя нелегальной артели, добывшей золото на 79 млн рублей

ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Организатор нелегальной артели в Якутии по добыче золота получил условный срок. У него изъято около 50 кг золота на сумму свыше 79 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Якутии.

Артель создали на лицензируемом участке Окрашенный в Оймяконском районе на севере региона. Ее организатор наладил транспортировку золотосодержащего концентрата, переработку в слитки и дальнейший сбыт продукции.

"В ходе судебного разбирательства прокурором вина подсудимого доказана в полном объеме, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом, изъятое золото обращено в доход государства", - говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" и "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"), а также по ч. 2 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере, организованной группой").