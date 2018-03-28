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В Кемерове оценят устойчивость сгоревшего ТЦ

Происшествия
28 марта, 7:33 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

Здание обследуют с помощью диагностического комплекса "Струна"

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Сгоревший торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня" в Кемерове начали обследовать с помощью диагностического комплекса "Струна", предназначенного для оценки степени повреждения зданий после различных катастроф. Как сообщили ТАСС в среду в региональном ГУ МЧС, специалисты зашли в сгоревшие помещения, чтобы установить датчики.

"Датчики устанавливаются на разных уровнях, они записывают вибрации здания и передают на компьютер, в дальнейшем данные анализируются для оценки устойчивости зданий и выдается заключение о техническом состоянии", - сказал собеседник агентства.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

По словам специалистов, по этим данным оценят устойчивость конструкций сгоревшего торгового комплекса. Всю информацию передадут во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России для обработки. По предварительным данным, анализ будет готов через несколько дней.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, здание торгового центра внутри выгорело полностью, местами висят провода и капает вода, внутри здания уже все расчищено и проверено на предмет скрытых очагов возгорания. Также внутри установлено несколько генераторов для работы световых столбов - на тех участках где совсем темно.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Владимир Пучков поручил экспертам разработать план сноса сгоревшего здания.

Комплекс "Струна"

Основу диагностического аппарата составляют датчики, работающие в широком диапазоне частот: от 0,1 до 150 Гц. Это позволяет различать колебания зданий любого качества и любой степени износа - от новых до аварийных, от высоток и промышленных дымовых труб до низких монолитных сооружений.

В составе мобильного комплекса около 30 измерительных приборов. Использование "Струны" позволяет ускоренно обрабатывать данные, получаемые при динамических испытаниях.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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