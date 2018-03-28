Спасатели завершили демонтаж на всех этажах сгоревшего ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Спасатели в среду завершили демонтажные работы на всех четырех этажах торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

"По состоянию на 11 часов, завершены демонтажные работы, обследованы все этажи здания. В настоящее время полностью очищены от пожарного мусора все четыре этажа здания", - сказал он.

Мамонтов уточнил, что в настоящее время для ликвидации последствий ЧП привлекается группировка сил в составе 498 человек, 153 единицы техники, из них от МЧС - 259 человек и 73 единицы техники. Часть людей уже убывает в места постоянной дислокации.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.