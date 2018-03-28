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Спасатели завершили демонтаж на всех этажах сгоревшего ТЦ в Кемерове

Происшествия
28 марта, 7:27 дата обновления: 28 марта, 7:31 UTC+3

Здание полностью очистили от мусора

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Спасатели в среду завершили демонтажные работы на всех четырех этажах торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

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Аварийно-восстановительные работы после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

"По состоянию на 11 часов, завершены демонтажные работы, обследованы все этажи здания. В настоящее время полностью очищены от пожарного мусора все четыре этажа здания", - сказал он.

Мамонтов уточнил, что в настоящее время для ликвидации последствий ЧП привлекается группировка сил в составе 498 человек, 153 единицы техники, из них от МЧС - 259 человек и 73 единицы техники. Часть людей уже убывает в места постоянной дислокации.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших. 

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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