Власти начнут выплачивать компенсации семьям погибших при пожаре в Кемерове 28 марта

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области планируют 28 марта начать первые выплаты семьям погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщила журналистам начальник областного департамента социальной защиты населения Наталья Круглякова.

"Сегодня планируем начать первые выплаты по списку погибших. Четыре дела уже подготовлены, ведется работа дальше", - сказала Круглякова. По ее словам, к этой работе подключены все заинтересованные службы.

Начальник департамента добавила, что с 27 марта проводится работа по подготовке списков для выплаты компенсаций как из федерального, так и из областного бюджетов. Кроме того, с первого дня пострадавшим семьям помогают социальные работники. "Работа ведется в круглосуточном режиме, оказывается содействие в организации похорон, в подготовке документов", - пояснила Круглякова.

Ранее первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил, что власти Кемеровской области выделят средства на захоронение всех жертв пожара. Глава региона Аман Тулеев пообещал, что областные власти помогут семьям, потерявшим близких, и выделят по одному миллиону рублей за каждого погибшего.

Правительство РФ также сообщило о выделении 76 млн рублей на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре. Согласно распоряжению, членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Получившие в результате пожара вред здоровью получат единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 76 человек, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 27 погибших.