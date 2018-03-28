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Опознаны еще двое погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове

Происшествия
28 марта, 7:36 UTC+3

Всего опознали 27 человек

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Материал из 1 страницы
© Кристина Бражникова/ТАСС

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Опознаны тела еще двух погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, всего на данный момент - 27 человек. Погибшими числятся 64 человека, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Остаются числиться погибшими 64 человека, следственными органами проводятся мероприятия по установлению личностей погибших граждан, опознаны 27 тел погибших, тела четырех опознанных направлены Следственным комитетом России на дополнительное исследование. На сегодня к захоронению спланировано 14 человек. Дальнейшая процедура опознания будет проводится по собранному генетическому материалу", - сказал он.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 14 человек находятся в стационаре.

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Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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