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В Подмосковье задержан подозреваемый в серии квартирных краж

Происшествия
28 марта, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Отмечается, что задержанный 35-летний житель Московской области похитил имущество на общую сумму более 1,5 млн рублей

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж из квартир в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, задержанный изобличен в 11 кражах.

"Задержан ранее неоднократно судимый 35-летний житель Подмосковья, подозреваемый в совершении серии краж, - сказала Петрова. - Мужчина изобличен в совершении 11 эпизодов противоправной деятельности. Задержанный похитил имущество на общую сумму более 1,5 млн рублей".

По ее словам, подозреваемый монтировкой вскрывал стеклопакеты и проникал в квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, откуда похищал ювелирные украшения, мобильные телефоны и деньги.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража" УК РФ. Подозреваемый арестован. Полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным противоправным деяниям на территории Московской области.

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