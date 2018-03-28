МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерове нет, останки 64 погибших обнаружены. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС Владлен Аксенов.

"Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал он.

Аксенов сообщил, что в результате пожара погибли 64 человека. "Останки 64 погибших переданы Следственному комитету", - сказал он. Замглавы МЧС уточнил, что на данный момент опознаны 27 человек.

Он также добавил, что дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Среди жертв трагедии, по последним данным, 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.