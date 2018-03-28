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В Москве три человека госпитализированы после поножовщины в парке "Кузьминки"

Происшествия
28 марта, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Полиция обнаружила пострадавших с колото-резаными ранениями в грудь и живот

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Три человека с ножевыми ранениями госпитализированы после драки в парке "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, конфликт произошел вечером 27 марта.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, у входа в парк, обнаружены и госпитализированы с колото-резаными ранениями в грудь и живот трое пострадавших 1983, 1993 и 1989 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.

Со слов пострадавших, они получили ранения от неизвестных людей во время ссоры. По данному факту проводится проверка.

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