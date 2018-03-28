МЧС положительно оценивает работу пожарных и спасателей при тушении пожара в ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Замглавы МЧС Владлен Аксенов дал в целом положительную оценку работе пожарных и спасателей при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Пожарные и спасатели выполнили свою работу хорошо", - сообщил Аксенов журналистам.

Пожар, который произошел в торговом центре 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей, 14 человек остаются в больницах. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.