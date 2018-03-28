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Спасатели тушат пожар в историческом центре Выборга

Происшествия
28 марта, 9:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

По предварительным данным, к тушению пожара привлекли девять спасателей и три единицы техники

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС борются с огнем в здании, расположенном в районе городского порта в историческом центре Выборга, в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"В 8:29 мск сигнал поступил, Южный вал д. 1, 52-я, 53-я пожарные части работают, горит одноэтажное кирпичное здание", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, к тушению пожара привлекли девять спасателей и три единицы техники.

Здание расположено в центре Выборга, в полукилометре от Выборгского замка. На этой территории располагается Выборгский порт. По адресу Южный вал, 1 расположено административное здание Росморпорта.

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