В Москве предприниматель задержан за покушение на мошенничество на 75 млн рублей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали руководителя одной из строительных компаний, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным управления, в полицию от генерального директора одной из организаций поступило заявление о том, что к нему обратился руководитель строительной компании, который предложил за 75 млн рублей добиться прекращения налоговых проверок в отношении заявителя.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу на Мичуринском проспекте был задержан 41-летний москвич, которому заявитель в салоне автомобиля передал муляж денежных банкнот, имитирующих 37,5 млн рублей. Установлено, что сведения о наличии у задержанного возможностей повлиять на ход налоговой проверки были заведомо ложными, полученными денежными средствами он собирался распорядиться по собственному усмотрению", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на преступление и приготовление к преступлению" УК РФ и "Мошенничество" УК РФ. Задержанный арестован.