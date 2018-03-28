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В Москве предприниматель задержан за покушение на мошенничество на 75 млн рублей

Происшествия
28 марта, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Возбуждены уголовные дела по двум статьям

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали руководителя одной из строительных компаний, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным управления, в полицию от генерального директора одной из организаций поступило заявление о том, что к нему обратился руководитель строительной компании, который предложил за 75 млн рублей добиться прекращения налоговых проверок в отношении заявителя.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу на Мичуринском проспекте был задержан 41-летний москвич, которому заявитель в салоне автомобиля передал муляж денежных банкнот, имитирующих 37,5 млн рублей. Установлено, что сведения о наличии у задержанного возможностей повлиять на ход налоговой проверки были заведомо ложными, полученными денежными средствами он собирался распорядиться по собственному усмотрению", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на преступление и приготовление к преступлению" УК РФ и "Мошенничество" УК РФ. Задержанный арестован.

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