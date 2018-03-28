Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели ликвидировали пожар в Выборге

Происшествия
28 марта, 10:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Сведений о пострадавших не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в историческом центре Выборга, в районе Выборгского порта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

"Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали пожар в городе Выборге. Горело здание на площади 32 кв. м", - говорится в сообщении. К тушению пожара было привлечено 12 человек и четыре единицы техники, сведений о пострадавших не поступало.

Здание расположено в центре Выборга, в полукилометре от Выборгского замка. На этой территории располагается Выборгский порт. По адресу Южный вал, 1 расположено административное здание Росморпорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
2
МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
Темы дня
Новости партнеров