Спасатели ликвидировали пожар в Выборге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в историческом центре Выборга, в районе Выборгского порта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

"Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали пожар в городе Выборге. Горело здание на площади 32 кв. м", - говорится в сообщении. К тушению пожара было привлечено 12 человек и четыре единицы техники, сведений о пострадавших не поступало.

Здание расположено в центре Выборга, в полукилометре от Выборгского замка. На этой территории располагается Выборгский порт. По адресу Южный вал, 1 расположено административное здание Росморпорта.