В Кемерове проводится сверка официальных данных и списков жертв от родных

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области сверяют официальные списки погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" с данными от родственников, сообщил в среду журналистам первый вице-губернатор Владимир Чернов.

По последним данным, число погибших составляет 64, обнаружены останки всех жертв пожара. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, всего в комитет поступили заявления о пропаже 67 человек. Власти Кемеровской области обещали в ближайшее время разместить полную информацию о погибших и пострадавших.

"Вся информация поступает из соцсетей, по звонкам, она фиксируется, берутся координаты, начинается проработка, сравнение с теми списками погибших, которые есть. Будут делаться определенные выводы", - сказал Чернов.

Он предостерег родственников погибших от контактов с возможными мошенниками. "Могут быть мошеннические схемы, мы сейчас разговаривали с родственниками пострадавших: им предлагается какая-то помощь или приехать в суд, они приезжают, им говорят - вас никто не ждет. Прошу родственников погибших не обращать внимания на такие звонки, есть официальные телефоны, лица, сотрудники и соцработники, которые закреплены за каждой семьей", - отметил Чернов.

По его словам, официальные данные о 64 погибших будут сопоставляться с данными СК. "Мы видим небольшие разногласия по цифрам. Вероятнее все, на каком-то этапе они будут сопоставляться по тем параметрам, почему СК делает такие выводы, а пока официальные цифры - 64", - уточнил он.