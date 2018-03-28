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В Кемерове проводится сверка официальных данных и списков жертв от родных

Происшествия
28 марта, 10:37 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

По последним данным, число погибших составляет 64 человека

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области сверяют официальные списки погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" с данными от родственников, сообщил в среду журналистам первый вице-губернатор Владимир Чернов.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

По последним данным, число погибших составляет 64, обнаружены останки всех жертв пожара. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, всего в комитет поступили заявления о пропаже 67 человек. Власти Кемеровской области обещали в ближайшее время разместить полную информацию о погибших и пострадавших.

"Вся информация поступает из соцсетей, по звонкам, она фиксируется, берутся координаты, начинается проработка, сравнение с теми списками погибших, которые есть. Будут делаться определенные выводы", - сказал Чернов.

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Акция в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" в Санкт-Петербурге
© Сергей Коньков/ТАСС

В регионах России прошли акции памяти по погибшим в Кемерове

Он предостерег родственников погибших от контактов с возможными мошенниками. "Могут быть мошеннические схемы, мы сейчас разговаривали с родственниками пострадавших: им предлагается какая-то помощь или приехать в суд, они приезжают, им говорят - вас никто не ждет. Прошу родственников погибших не обращать внимания на такие звонки, есть официальные телефоны, лица, сотрудники и соцработники, которые закреплены за каждой семьей", - отметил Чернов.

По его словам, официальные данные о 64 погибших будут сопоставляться с данными СК. "Мы видим небольшие разногласия по цифрам. Вероятнее все, на каком-то этапе они будут сопоставляться по тем параметрам, почему СК делает такие выводы, а пока официальные цифры - 64", - уточнил он.

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