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В Москве грабитель украл из офиса более 3 млн рублей

Происшествия
28 марта, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Еще более 2 млн он перевел на свои счета

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о разбойном нападении на офис организации на северо-востоке Москвы и краже 6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным управления, накануне вечером в полицию обратился генеральный директор одной из московских компаний и сообщил о нападении на офис, расположенный на Маломосковской улице.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в офис данной организации вошел неизвестный и, угрожая бухгалтеру, открыто похитил сумку, в которой находились принадлежащие компании более 3,2 млн рублей, после чего узнав у бухгалтера пароли расчетного счета организации, перевел с рабочего компьютера на различные счета более 2,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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