Сотрудники ФСБ проводят обыски у членов Саентологической церкви Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пришли с обысками в помещения, которые используются последователями Саентологической церкви Санкт-Петербурга. Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела об организации деятельности экстремистского сообщества, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе расследования уголовного дела 28 марта 2018 года сотрудниками Управления в помещениях, используемых функционерами религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", проводятся обыски, направленные на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ФСБ подозревают членов Саентологической церкви в организации деятельности экстремистского сообщества, возбуждении ненависти либо вражды, а также незаконной предпринимательской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.