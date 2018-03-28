Сотрудники посольства РФ посетят экипаж задержанного на Украине сейнера из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ на Украине в среду посетят экипаж задержанного украинскими пограничниками в порту Бердянск сейнера "Норд" из Керчи, сообщил ТАСС представитель владельца судна - керченского рыбколхоза имени Первого Мая.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом 25 марта было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. На его борту десять членов экипажа, все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи.

"В 15:00 мск на судно придут сотрудники посольства и адвокат, которого предоставило правительство Крыма", - сообщил представитель владельца судна.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял журналистам, что власти республики держат под контролем ситуацию с сейнером, поддерживается связь с членами семей экипажа судна, а рыбакам будет оказана юридическая помощь.

Об аресте судна

Сейнер "Норд" зарегистрирован в Крыму. Как ранее сообщил ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины пресс-секретарь Олег Слободян, судно находится в Бердянске, городе на азовском побережье в Запорожской области. По информации ведомства, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По данным собственника судна, экипажу инкриминируется часть 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), что влечет наложение штрафа или административный арест до 15 суток. Собственник считает незаконными действия украинских пограничников, арестовавших судно и "опасными для жизни и безопасности граждан РФ".

Капитану инкриминируется статья 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), что грозит ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией в Крыму и Севастополе проголосовали соответственно 95,6% и 96,7% участников референдума. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.