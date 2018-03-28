Источник: собственника ТЦ в Кемерове исключили из плана проверок из-за "надзорных каникул"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Собственника торгового центра "Зимняя вишня" - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ОАО "ККК") - исключили из плана проверок на 2016 год, так как он относится к субъектам малого предпринимательства. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Пожарный надзор включил Кемеровский кондитерский комбинат - собственника здания ТЦ "Зимняя вишня" - в план проверок на 2016 год, но по требованию прокуратуры ОАО "ККК" было исключено из плана проверок на основании его принадлежности к субъектам малого предпринимательства, для которого с 2016 года вводились "надзорные каникулы", - сказал он.

Из-за объявленных "надзорных каникул" не проводили проверку и ООО "Зимняя вишня Кемерово", которое осуществляло хозяйственную деятельность на четвертом этаже этого торгового центра. Этому предприятию, генеральным директором которого является Наталья Судденок, принадлежали три кинозала, детская игровая площадка и развлекательная зона с игровыми автоматами. По информации федеральной службы государственной статистики Кемеровской области, ООО "Зимняя вишня Кемерово" также относится к объектам малого бизнеса.

В июле 2015 года президент РФ подписал закон о введении "надзорных каникул" для малого бизнеса. Закон установил трехлетний запрет с 1 января 2016 года на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса.