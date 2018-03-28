Причиной инцидента с самолетом "Глобуса" могло стать попадание жидкости в двигатель

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Причиной инцидента с самолетом Boeing 787-800 авиакомпании "Глобус", произошедшей во вторник в Домодедово, могло стать попадание очищающей жидкости в двигатель. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Он также отметил, что внеплановая проверка "Глобуса" и S7 (владеет "Глобусом") не планируется.

"Нет, не планируется (внеплановая проверка авиакомпании "Глобус" - прим. ТАСС). Пока у нас есть информация, что накануне вылета проводилась мойка двигателя. Мойка двигателя осуществляется специальной жидкостью ,и мы предполагаем, что этот запах, который там появился, именно последствия мойки двигателя. Воздух в салон отбирается двигателем, и когда двигатель был запущен, напор воздуха включили, этот запах - кто-то интерпретировал как дым - он пошел", - сказал он.

Опасности для пассажиров не было, добавил Нерадько. "Хорошо, что экипаж отреагировал на это, но какой-то опасности не было",- подчеркнул он.

Во вторник взлет самолета Boeing 787-800, который должен быть совершить маршрут по направлению Москва - Новосибирск, был прерван. Экипажем был произведено торможение в пределах ВПП, аварийная высадка пассажиров через надувные трапы, на борту находились семь членов экипажа и 129 пассажиров. Пострадавших нет.

В результате инцидента вторая взлетно-посадочная полоса Домодедово была закрыта на непродолжительное время.