Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главу муниципалитета в Коми подозревают в мошенничестве на 2,8 млн рублей

Происшествия
28 марта, 11:39 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 28, марта. /ТАСС

Меру пресечения Виктору Шомесову могут избрать 29 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 28 марта. /ТАСС/. Руководителя администрации Сосногорского района Республики Коми Виктора Шомесова задержали по подозрению в мошенничестве с муниципальной собственностью с ущербом более 2,8 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сообщили в среду в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительным данным следствия, чиновник с ноября 2010 года по апрель 2013 года обманом и злоупотреблением доверия приобрел через подставное лицо право на квартиру общей площадью порядка 70 кв. м, находящуюся в муниципальной собственности. Ущерб оценен в 2,817 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения, она может быть выбрана 29 марта. О какой мере пресечения будет ходатайствовать следователь МВД, на данный момент не уточняется.

Предшественника Шомесова на посту руководителя районной администрации Дмитрия Кирьякова в сентябре 2017 года суд приговорил к двум годам колонии-поселения за аферы с муниципальным имуществом. Он полностью признал вину и возместил причиненный ущерб в 1,6 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
4
"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров