Главу муниципалитета в Коми подозревают в мошенничестве на 2,8 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 28 марта. /ТАСС/. Руководителя администрации Сосногорского района Республики Коми Виктора Шомесова задержали по подозрению в мошенничестве с муниципальной собственностью с ущербом более 2,8 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сообщили в среду в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительным данным следствия, чиновник с ноября 2010 года по апрель 2013 года обманом и злоупотреблением доверия приобрел через подставное лицо право на квартиру общей площадью порядка 70 кв. м, находящуюся в муниципальной собственности. Ущерб оценен в 2,817 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения, она может быть выбрана 29 марта. О какой мере пресечения будет ходатайствовать следователь МВД, на данный момент не уточняется.

Предшественника Шомесова на посту руководителя районной администрации Дмитрия Кирьякова в сентябре 2017 года суд приговорил к двум годам колонии-поселения за аферы с муниципальным имуществом. Он полностью признал вину и возместил причиненный ущерб в 1,6 млн рублей.