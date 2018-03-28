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Около 270 человек эвакуированы из бизнес-центра в Москве из-за возгорания

Происшествия
28 марта, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Возгорание произошло в районе Свиблово

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Возгорание вентилятора произошло в торгово-офисном комплексе в столичном районе Свиблово, из-за инцидента эвакуированы около 270 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"Происходило загорание вентилятора на третьем этаже. Сработали системы оповещения о пожаре и дымоудаления. Всего эвакуированы 270 человек", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате возгорания нет. По словам собеседника агентства, здание обесточено.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей торгово-офисного комплекса по адресу: улица Снежная, 26 из-за возгорания. 15-этажное здание комплекса было построено в 2012 году.

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