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СК возбудил дело против украинского пранкера, сообщившего о сотнях погибших в Кемерове

Происшествия
28 марта, 11:46 дата обновления: 28 марта, 12:02 UTC+3

Следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте Никиты Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов

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Материал из 1 страницы
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, распространившего информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерове.

Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"По результатам проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды") в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. В ближайшее время он будет объявлен в розыск", - сообщила Петренко.

По данным следствия, Кувиков распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, пытаясь, таким образом, дестабилизировать ситуацию.

Ранее в соцсетях были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

28 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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