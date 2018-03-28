На Украине поезд сошел с рельсов из-за хищения деталей ж/д полотна

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за хищения части железнодорожного полотна на перегоне Гусятин - Копычинцы в Тернопольской области.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Украинской железной дороги ("Укрзализныця").

"Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате хищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, движение поездов на участке восстановлено.

По данным "Укрзализныци", с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконного вмешательства в работу железной дороги, задержаны 286 человек.