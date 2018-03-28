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В Саратове обрушилась крыша ангара

Происшествия
28 марта, 12:09 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 28, марта. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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САРАТОВ, 28 марта. /ТАСС/. Крыша строящегося ангара обрушилась в Саратове утром 28 марта, площадь обрушения составила порядка 400 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"В среду в службу спасения поступило сообщение об обрушении кровли одного из зданий в Саратове. По предварительным данным, обрушилась кровля здания ангарного типа на площади порядка 400 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет", - сказал Юрин.

Собеседник агентства уточнил, что причиной обрушения могли стать тонкие металлоконструкции.

"Конструкции сделаны из очень тонкого метала, который не выдержал пласт снега и провалился", - отметил Юрин.

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