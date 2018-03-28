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Путин держит на контроле расследование причин трагедии в Кемерове

Происшествия
28 марта, 12:19 дата обновления: 28 марта, 13:01 UTC+3 МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Главе государства также продолжит принимать информацию о действиях по помощи пострадавшим

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду продолжит контролировать расследование причин пожара в Кемерове и получать информацию о действиях по помощи пострадавшим.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В течение дня он [глава государства] продолжит принимать информацию о том, как идет расследование обстоятельств катастрофы в Кемерове, какие меры принимаются для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что "будут доклады" главе государства.

Представитель Кремля напомнил, что "сегодня всероссийский день траура по погибшими в Кемерове". "Еще раз выражаем соболезнования все тем, кто потерял родных и близких в этой ужасной трагедии", - отметил представитель Кремля.

Действия властей 

Песков не стал давать оценку действиям руководства Кемеровской области в ситуации с пожаром и по взаимодействию с жителями в этих условиях. "Это не моя работа", - подчеркнул Песков. Он напомнил высказывания главы государства Владимира Путина, призвавшего не делать поспешных выводов, а детально разобраться во всех обстоятельствах.

"Я хотел бы обратить ваше внимание на вчерашние слова президента, когда он встречался с представителями инициативной группы граждан - кемеровчан, когда Путин приехал на встрече с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки [погибших]", - отметил представитель Кремля.

Он напомнил: "Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно под камеры вряд ли уместно, главное - детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло и обдуманно уже давать какие-то оценки".

"Большего я сказать не могу и не буду", - признался Песков.

Окончательную цифру по жертвам даст следствие

"Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия, как вы понимаете, любая информация не может считаться информацией, которая идет от первого источника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам этого следствия", - подчеркнул Песков. 

Он обратил внимание, что в Кемерове сейчас - горе. "Вчера там был президент, мы были вместе с ним, там в городе такое концентрированное горе чувствуется; и, естественно, в этой обстановке очень быстро распространяются слухи, и совершенно оправданно люди задают вопросы", - подчеркнул Песков. Он отметил, что работа инициативной группы горожан, с которыми во вторник встретился президент РФ Владимир Путин, и была нацелена на развеивание слухов о числе жертв трагедии. "Вы видите, что в данном случае мэр города очень оперативно организовал посещение моргов, чтобы люди сами могли удостовериться", - сказал пресс-секретарь президента.

Он также указал на то, что недоверие, которое кемеровчане выражают официальной информации о жертвах трагедии, возникает из-за распространяющихся слухов. "Мы видим, что слухи распространяются, мы видим эту историю с этим пранкером [из Украины, распространявшего информацию о сотнях погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове - прим. ТАСС]. Безусловно, это не способствует, чтобы граждане получали достоверную информацию", - сказал Песков.

Пожар в Кемерове

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок; опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

Рабочий график Путина

По словам Пескова, "президент сегодня работает в Москве". "В середине дня он планирует провести совещание по экономическим вопросам и в плане текущих аспектов, и также в плане продолжения обсуждения темы реализации положений Послания Федеральному собранию", - сообщил представитель Кремля.

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