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Возгорание в бизнес-центре в Москве ликвидировано автоматической системой пожаротушения

Происшествия
28 марта, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Была произведена эвакуация около 270 человек

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Небольшое возгорание в бизнес- центре на севере Москвы было ликвидировано автоматической системой пожаротушения. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Москве.

Возгорание возникло в торгово-офисном комплексе в столичном районе Свиблово на улице Снежной. "Произошло возгорание вентилятора на площади 0,5 кв. метра, оно было ликвидировано автоматической системой пожаротушения, в здании сработала система оповещения", - сказал собеседник агентства.

В результате были эвакуированы около 270 человек. Пострадавших нет.

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