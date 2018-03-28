Возгорание в бизнес-центре в Москве ликвидировано автоматической системой пожаротушения

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Небольшое возгорание в бизнес- центре на севере Москвы было ликвидировано автоматической системой пожаротушения. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Москве.

Возгорание возникло в торгово-офисном комплексе в столичном районе Свиблово на улице Снежной. "Произошло возгорание вентилятора на площади 0,5 кв. метра, оно было ликвидировано автоматической системой пожаротушения, в здании сработала система оповещения", - сказал собеседник агентства.

В результате были эвакуированы около 270 человек. Пострадавших нет.