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Автобус МЧС с журналистами загорелся во время проверки безопасности в ТЦ Владимира

Происшествия
28 марта, 12:55 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 28, марта. /ТАСС

В результате ЧП никто не пострадал

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ВЛАДИМИР, 28 марта. /ТАСС/. В автобусе ГУ МЧС по Владимирской области, в котором находились журналисты, произошло возгорание. Они были приглашены для освещения проверок соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах Владимира. Пострадавших нет, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Шулаева.

"В автобусе произошло возгорание во время следования. Его [возгорание] сразу ликвидировали, людей эвакуировали, все живы и здоровы", - уточнила собеседница агентства.

В момент возгорания в автобусе "ПАЗ" ГУ МЧС по Владимирской области находились 12 человек: представители пресс-службы и СМИ. Они принимали участие в освещении проверки торговых центров (ТЦ), организованной МЧС и прокуратурой.

Итоги проверки ТЦ, а также причины возгорания "ПАЗ" будут известны позднее.

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