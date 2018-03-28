Против экс-главы Марий Эл возбуждено третье уголовное дело

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело - по факту злоупотребления должностными полномочиями - в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки и незаконном хранении патронов для стрелкового оружия.

Об этом в среду сообщил представитель следствия на заседании Мосгорсуда, где решается вопрос о продлении ареста имущества бывшего чиновника передает корреспондент ТАСС.

"В отношении Маркелова вынесено постановление о возбуждении уголовного дела от 26 марта 2018 года по части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления")", - сказал следователь.

Речь идет о неправомерном зачислении 6 млн рублей заработной платы сотрудникам администрации республики. "По данным следствия, Маркелов необоснованно дал указание трудоустроить в администрацию для обеспечения личной охраны доверенных лиц из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, которым за четыре года выплачена заработная плата примерно 6 млн рублей", - пояснила ТАСС адвокат Маркелова Елена Вяткина.

Ранее Главное управление СК по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки. По данным следствия, Маркелов через свою соучастницу Наталию Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша (заочно арестован и объявлен в международный розыск) в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Фигуранты дела отвергают все обвинения. По заявлению Маркелова, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" Кривашом. Кожанова и Маркелов арестованы на срок до 13 апреля. Срок предварительного следствия по делу продлен до 3 октября 2018 года.

Также сообщалось, что в отношении Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения патронов для стрелкового оружия, которые были найдены у него при обыске.