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Четыре низководных моста подтопило в Ростовской области

Происшествия
28 марта, 13:07 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, марта. /ТАСС

Инцидент не нарушил жизнедеятельность населения

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/.  В Мартыновском и Дубовском районах Ростовской области подтопило четыре низководных моста, движение проходит по объездной дороге, угроз для жизни людей нет. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин.

"Остается в Дубовском и Мартыновском районах четыре хутора - четыре низководных моста подтоплены. Жизнедеятельность населения не нарушена, имеются обходные пути. Есть тенденция на снижение воды по четырем мостам", - пояснил он.

По его словам, ранее также был подтоплен мост в Миллеровском районе, но вода ушла, и мост открыт для движения. МЧС ведет работу с руководителями этих районов по контролю за ситуацией с подтопленными мостами.

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