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Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 230 тонн наркотиков за семь лет в РФ

Происшествия
28 марта, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ежегодно выявляется свыше 200 тыс. преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, сказал глава МВД Владимир Колокольцев

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы России изъяли из незаконного оборота с 2011 года более 230 тонн наркотических веществ. Об этом на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

"За период реализации стратегии с 2011 года объем изъятых запрещенных веществ превысил 234 тонны. Раскрыто 35 тыс. наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп. Пресечена деятельность свыше 500 преступных сообществ, многие из которых имели транснациональный характер", - сказал он.

Министр также отметил, что ежегодно правоохранительные органы выявляют более 200 тыс. преступлений по линии незаконного оборота наркотиков.

Стратегия государственной антинаркотической политики была утверждена президентом в 2010 году и рассчитана до 2020 года.

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