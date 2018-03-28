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Полицейские обнаружили более 900 боеприпасов у жителя Ленобласти

Происшествия
28 марта, 13:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у жителя Ленинградской области свыше 900 боеприпасов, которые 31-летний мужчина хранил у себя дома. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Отделом дознания УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области установлено, что 31-летний ранее судимый гражданин в 2017 году незаконно приобрел и хранил оружие, а также боеприпасы к нему. В результате оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого в доме по улице Железнодорожной д. Куйвози Всеволожского района изъято три единицы оружия и более 900 единиц боеприпасов", - говорится в сообщении.

ГУ МВД в среду сообщает еще об одной опасной находке в г. Зеленогорске, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Там оперативники уголовного розыска задержали местного жителя 2000 года рождения, у которого в ходе обыска обнаружили более 30 боеприпасов.

"26 марта 2018 года в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в квартире дома по улице Кузнечной в г. Зеленогорске Курортного района задержан гражданин 2000 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В ходе обыска по указанному адресу было обнаружено и изъято ружье и 35 боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины также возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ.

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