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Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог

Происшествия
28 марта, 13:08 дата обновления: 28 марта, 13:46 UTC+3

Собеседник агентства уточнил, что пожар начался в сухом бассейне с поролоновыми кубиками

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, скорее всего, стал поджог в детском игровом комплексе на четвертом этаже здания. Об этом сообщил источник ТАСС.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эти выводы в том числе основываются и на показаниях свидетелей.

"Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками", - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что проверяются также и другие версии. Источник уточнил, что в момент пожара системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и противодымной вентиляции не сработали.

По словам собеседника агентства, большинство погибших было обнаружено в кинозале, а также в районе эвакуационных выходов, которые, как и один из кинозалов, были закрыты.

Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Кемерове о том, что приоритетной для следствия остается версия о коротком замыкании как причине пожара. При этом он отметил, что есть и версия применения открытого огня, в которую они "меньше верят".

Пожар, произошедший 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали еще 76 человек. Президент РФ объявил 28 марта днем общенационального траура.

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